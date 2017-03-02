3 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется скайп-конференция бизнес-тренера, консультанта по маркетингу, автора корпоративных и открытых программ Игоря Манна, посвященная основным трендам маркетинга в 2017 году.

В Тюмени в 10 часов на ул. 50 лет Октября, 63 начнется вручение водительских удостоверений начинающим автомобилисткам.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется встреча Германа Хана со студентами и предпринимателями. Пресс-подход начнется в 12 часов.

В Тюмени в 10 часов 40 минут начнется пресс-тур по строительным площадкам школ в микрорайонах Ямальском-2 и Восточном-2. Отъезд от Главного управления строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11).

В Тюмени в 11 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется круглый стол "Февраль 1917 года. Основные уроки и современные оценки", посвященный 100-летию Февральской революции.

В Тюмени в 11 часов в ЖК "Новин квартал" (ул. 50 лет Октября, 57а) начнется брифинг, посвященный работе центра госуслуг для бизнеса.

В Тюмени в 14 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется церемония закрытия городского конкурса "Педагог года-2017".

В Тюмени в 15 часов на ул. Орджоникидзе, 24 начнется отраслевое совещание департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени, посвященное итогам работы в 2016 году и задачам на 2017 год.

В этот день в мире

1613 - Земский собор присягнул новому царю Михаилу Романову.

1705 - Петр I издал указ о наборе рекрутов.

1844 - родился Пабло Сарасате, испанский скрипач-виртуоз и композитор.

1802 - в Вене опубликована "Лунная соната" Бетховена.

1847 - родился Александр Грэйхем Белл, изобретатель телефона.

1855 - началось правление российского императора Александра II, прозванного в народе Освободителем.

1861 - вышел манифест Александра II об отмене крепостного права.

1875 - в Париже прошла премьера оперы Бизе "Кармен".

1875 - в Монреале прошел первый в истории матч по хоккею с шайбой.

1895 - родился Рагнар Фриш, норвежский экономист, первый нобелевский лауреат в области экономики.

1899 - родился Юрий Олеша, советский писатель.

1914 - родилась Татьяна Окуневская, советская киноактриса.

1918 - опубликована поэма Александра Блока "Двенадцать".

1921 - канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с другими коллегами открыл гормон инсулин, за что получил 1923 году Нобелевскую премию.

1943 - войска Красной армии взяли Ржев.

1944 – учреждены ордена Ушакова (1-2 степеней) и Нахимова (1-2 степеней) для награждения особо отличившихся морских офицеров, а также для матросов и младшего командного состава - медали Ушакова и Нахимова.

1944 - в Париже дебютировал на сцене певец Ив Монтан.

1959 - родился Вагиз Хидиятулин, советский футболист (команда "Спартак"), серебряный призер чемпионата Европы 1988 г.

1978 - останки Чарли Чаплина похищены из могилы в Швейцарии.

1981 - умер Олег Даль, популярный киноартист.

1990 – путешественник Федор Конюхов отправился в поход к Северному полюсу.

1992 - началась гражданская война в Боснии и Герцеговине.

2000 - теннисистка Анна Курникова вошла в список 100 американских знаменитостей.