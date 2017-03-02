Крупнейшие недропользователи страны поделятся опытом в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 80 компаний-недропользователей России получили приглашения на "Форум недропользователей-2017 " в Тюмени.

Как рассказал начальник управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", пятеро из них подтвердили участие.

Также на форум приедут студенты, ученые, геологи, представители курирующих департаментов и добывающих компаний.

Главной темой форума станет геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья. Отдельное внимание уделят добыче и реализации тюменского строительного песка, глины, торфа и сапропеля. Также эксперты обсудят вопросы правового регулирования разработки и добычи такого сырья и практику государственного надзора.

По словам Антона Климовича, форум впервые проводится в России и должен стать площадкой не только для обсуждения опыта, но и для заключения новых бизнес-контактов. Напомним, мероприятие пройдет в областном департаменте недропользования и экологии 30 марта.

Евгения Шевцова