Решение IBU о лишении Тюмени чемпионата мира-2021 вступило в силу

Фото Тюменской линии

Решение исполкома IBU о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года вступило в силу. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU)

"IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее", – сказали в пресс-службе.

По словам президента СБР Александра Кравцова, СБР продолжает ждать от IBU документов с обоснованием принятого решения. "Мы продолжаем считать, что у IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс", – подчеркнул он.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные соревнования до окончания расследования по допингу.

Напомним, по мнению губернатора Тюменской области, члена правления СБР Владимира Якушева, решение отнять у Тюмени право на проведение чемпионата юридически несостоятельно.

"В австрийском Хохфильцене решения о судьбе чемпионата мира были приняты с нарушением необходимых процедур: полномочия превысил исполком IBU, с нарушением был созван Конгресс IBU, что вселяет сомнения в его легитимности. Все это дает нам возможность в судебном порядке оспаривать результаты, которые получены на сегодня, чтобы сохранять шансы на проведение чемпионата", - сообщил Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени, комментируя итоги конгресса IBU.

"К Тюмени, к стадиону, к сибирякам ни у кого претензий нет. Все в биатлонном мире к нам относятся с уважением. И спортсмены, и тренеры, и руководство IBU признают, что "Жемчужина Сибири" - это один из лучших биатлонных комплексов в мире", - подчеркнул Владимир Якушев.