up

2.03.2017 четверг

EUR 61.5417

USD 58.3776

В Тюмени 0..-2 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Решение IBU о лишении Тюмени чемпионата мира-2021 вступило в силу

17:04 02 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

Решение исполкома IBU о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года вступило в силу. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU)

"IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее", – сказали в пресс-службе.

По словам президента СБР Александра Кравцова, СБР продолжает ждать от IBU документов с обоснованием принятого решения. "Мы продолжаем считать, что у IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс", – подчеркнул он.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные соревнования до окончания расследования по допингу.

Напомним, по мнению губернатора Тюменской области, члена правления СБР Владимира Якушева, решение отнять у Тюмени право на проведение чемпионата юридически несостоятельно.

"В австрийском Хохфильцене решения о судьбе чемпионата мира были приняты с нарушением необходимых процедур: полномочия превысил исполком IBU, с нарушением был созван Конгресс IBU, что вселяет сомнения в его легитимности. Все это дает нам возможность в судебном порядке оспаривать результаты, которые получены на сегодня, чтобы сохранять шансы на проведение чемпионата", - сообщил Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени, комментируя итоги конгресса IBU.

"К Тюмени, к стадиону, к сибирякам ни у кого претензий нет. Все в биатлонном мире к нам относятся с уважением. И спортсмены, и тренеры, и руководство IBU признают, что "Жемчужина Сибири" - это один из лучших биатлонных комплексов в мире", - подчеркнул Владимир Якушев.

Теги: IBU , биатлон , чемпионат мира по биатлону

Последние новости

18:16 Владимир Якушев провел встречу с депутатом Госдумы Ярославом Ниловым
18:04 Крупнейшие недропользователи страны поделятся опытом в Тюмени
17:53 3 марта - события дня
17:42 Программно-целевой метод планирования позволил области добиться неплохих результатов, считает Сергей Сарычев
17:31 В Тюмени откроется новый клубный проект
17:25 Владимир Якушев открыл Молодежный театральный центр в Тюмени Фото
17:20 Центры занятости Тюменской области будут работать для женщин
17:09 Искусство красноречия стало доступнее тюменцам Фото
17:04 Решение IBU о лишении Тюмени чемпионата мира-2021 вступило в силу
16:58 Воспитанная кошка ищет дом
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев провел встречу с депутатом Госдумы Ярославом Ниловым

Программно-целевой метод планирования позволил области добиться неплохих результатов, считает Сергей Сарычев

Владимир Якушев открыл Молодежный театральный центр в Тюмени

Политика

Иван Квитка: недобросовестных лесопользователей нужно наказывать по всей строгости закона

Активисты местных отделений "Единой России" обмениваются опытом

В Тюменской области реализуют закон об изъятии земель сельхозназначения

Экономика

На Ямале для обеспечения жильем детей-сирот выделено более пятисот миллионов рублей

Запасы сапропеля в Тюменской области увеличились более чем в два раза

Более тридцати шести тысяч гектаров тюменских сельхозземель введут в оборот

Общество

Крупнейшие недропользователи страны поделятся опытом в Тюмени

3 марта - события дня

В Тюмени откроется новый клубный проект

Спорт

Решение IBU о лишении Тюмени чемпионата мира-2021 вступило в силу

Бесплатный мастер-класс по фигурному катанию для тюменцев

Тюменский лыжник победил в финале Кубка России

Происшествия

Фиктивная прописка мигрантов обошлась супругам в двести тысяч рублей

В Тюмени будут судить банду, грабившую стариков

В Югре бывшую чиновницу подозревают в халатности на миллионы рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+