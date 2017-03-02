Владимир Якушев открыл Молодежный театральный центр в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Открытие Молодежного театрального центра "Космос" в Тюмени - знаковое событие не только для областного центра, но и для всего региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на открытии-презентации центра.

"Очень важно, что на этой площадке уже происходит событие международного масштаба - Европейский фестиваль "Театральная Революция - 2017". Это здорово!", - подчеркнул губернатор. По его мнению, в регионе действует очень сильное молодежное театральное движение.

Реконструкция здания бывшего кинотеатра "Космос", в котором разместился Молодежный театральный центр, будет продолжена, отметил Владимир Якушев.

"У нас есть богатый опыт поэтапной реконструкции крупных объектов без остановки их работы. Так мы поступили, например, с международным аэропортом "Рощино" и несколькими школами. Участники тюменского молодежного театрального движения поддержали такой подход и начали активную деятельность на новой площадке, не дожидаясь завершения работ по реконструкции", - отметил он.

Напомним, здание "Космоса" было построено в 1965 году и реконструировано в начале 2000-х. В разные годы в нем располагался кинотеатр, проводились концерты и детские проекты выходного дня. В 2014 году руководитель театра "Мимикрия" Любовь Лешукова и куратор проекта "Развитие молодежного театрального движения" Павел Белявский разработали предварительную концепцию деятельности "Космоса" как современного театрального центра.

На презентации молодежного театрального центра гостям показали результаты первого этапа реконструкции - билетную кассу, кофейню, репетиционный зал, грим-уборные, кабинеты и конференц-зал. С помощью правительства Тюменской области реконструкция "Космоса" обязательно будет доведена до логического завершения, заверил молодых театралов глава региона.

"Проект не очень дорогой. Здание на протяжении достаточно долгого времени не эксплуатировалось и требует инженерной доработки. Кроме того, проектом предусмотрено строительство дополнительного помещения. Но речь идет о сотнях миллионов рублей, а не о миллиардах", - сказал Владимир Якушев, отвечая на вопросы журналистов.

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Евгений Бабенко