Владимир Якушев провел встречу с депутатом Госдумы Ярославом Ниловым

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел встречу с депутатом Государственной думы, председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, который с двухдневным рабочим визитом прибыл в регион.

На встрече они обсудили две основные темы: деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, которая теперь урегулирована и на законодательном уровне, что дает возможность им активно развиваться. Второй вопрос касался технических средств реабилитации.

Ярослав Нилов отметил, что на федеральном уровне рассматриваются и обсуждаются предложения о том, как в этом вопросе соблюсти баланс цены и качества. "Ситуация в регионах отличается, в территориях по-разному понимают организацию инклюзивного образования и создание доступной среды",- заключил он.

В Тюменской области вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации решаются, в том числе с позиций оперативности и качества. Ежегодно регион в полном объеме и эффективно использует все средства, выделяемые на эти цели Федерацией. Но при этом, область готова к обсуждению на федеральном уровне, что еще можно улучшить в этом вопросе, соответствующие инициативы уже направлены.

В планах депутата в эти дни посетить в Тюмени пансионат для ветеранов войны и труда, центр социальной помощи семье и детям "Семья". Кроме того, Ярослав Нилов примет участие в заседании круглого стола с представителями общественных организаций инвалидов, социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии здоровья.

В повестке - обсуждение опыта Тюменской области в реализации программы "Доступная среда", участия региона в федеральных пилотных проектах, работы общественных организаций инвалидов, социально ориентированных некоммерческих организаций.