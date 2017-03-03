Тюменские студенты узнали о снаряжении армейских спецподразделений

Фото центра допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”

Уроки мужества прошли в школах и колледжах Тюменской области. У ребят была возможность встретиться с людьми, совершившими подвиги, а также более детально узнать о российской армии.

Например, в колледже транспортных технологий и сервиса преподаватель Александр Логинов рассказал о снаряжении армии России, о технике безопасности при работе с ним, показал снаряжение, которое применяется в спецподразделениях армии России, пишет ""Кoмсомoльская прaвда".Здесь же студенты узнали о специальных упражнениях для развития психофизических реакций.

В Омутинской школе № 1 на уроке мужества ребята встретились с дочерью Героя Советского союза Павла Дмитриевича Гурьева, которая поделилась воспоминаниями об отце. А ученики Щетковской школы Ярковского района решили не звать в гости бабушек и дедушек, а сами пришли к ним, чтобы помочь по хозяйству. Ребята расчистили пенсионерам дворы от снега, рассказали в областном департаменте образования.