Компьютерная графика для детей и взрослых в "Пионере"

Фото ДТиС "Пионер"

Обучиться компьютерной графике на двухмесячных курсах информационных технологий в области цифрового дизайна приглашает детей от 12 до 18 лет Дворец творчества и спорта "Пионер" с 20 марта.

Навыки работы в графике пригодятся для электронного общения, в оформлении школьных рефератов, докладов, презентаций, при составлении различных электронных документов, для создания эксклюзивных открыток к праздникам. Кроме применения в личных целях, использование графики необходимо в сферах дизайна, рекламы, полиграфии и искусства.

Предусмотрено последовательное знакомство с различными техниками компьютерной графики в графических редакторах Adobe Photoshop, CorelDraw.

Занятия проходят в мультимедийном классе отделения компьютерных технологий и медиаобразования центра науки, экологии и техники Дворца "Пионер" (пр. Геологоразведчиков, 6а).

Формируются и группы по обучению цифровому дизайну взрослых людей. Начало занятий по мере комплектования групп.

Дополнительная информация и запись по телефону: (3452) 20-20-84, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".