Tele2 подарит тюменцам красивые номера

Фото: Tele2

Мобильный оператор Tele2 объявляет о проведении распродажи в интернет-магазине, приуроченной к Международному женскому дню. С 7 по 12 марта красивые номера золотой, серебряной и бронзовой категории можно получить бесплатно.

Сделать подарок, который будет напоминать о дарителе, просто. Нужно выбрать понравившееся сочетание цифр и подходящий тарифный план. В дни распродажи любой золотой, серебряный или бронзовый номер покупатель получит бесплатно. Потребуется только внести на баланс сумму, достаточную для списания абонентской платы, или минимальный платеж в размере 100 рублей для тарифов без абонентской платы. Для оформления договора необходим паспорт.

В интернет-магазине Tele2 также можно приобрести брендированные смартфоны оператора по выгодным ценам. Четыре модели мобильных устройств стоимостью от 2 тыс. 490 рублей представлены в черном и белом цветах. SIM-карты и оборудование из интернет-магазина оператора бесплатно доставят по Тюмени в течение одного-двух дней, по югу Тюменской области – в течение трех-пяти дней.