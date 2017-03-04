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Стали известны имена победителей школьной олимпиады по труду

18:14 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента образования и науки Тюменской области

Школьная олимпиада по труду состоялась в Тюмени.  Состязания по технологии проходит для 9 и 10-11 классов, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Задания олимпиады у девушек и юношей существенно разнятся:  проверка знаний по технике и техническому творчеству у мальчиков; культура дома и декоративно-прикладное творчество – у девочек. Олимпиада по технологии проходит в два тура.  В первом участники выполняют тестовые задания и практическую работу по обработке конструкционных материалов, а девочки еще и моделируют швейное изделие. Во втором - защищают проекты по технологии изготовления изделий и презентуют их.

Не обходится и без сюрпризов. Например, уже третий год подряд ученица 10 класса Новопетровской школы Аромашевского района Сюзанна Садыкова выполняет  задания  для мальчиков.  В этом году она заняла второе место, уступив только победителям, раздевшим первое место - ученику школы №16 г. Тобольска Ивану Балину и ялуторовчанину Сергею Вотякову из школы №1. Третье место занял Денис Нохрин из Ялуторовской школы №1.

Среди 9 классов фурор произвели воспитанники Николая Усольцева из Ялуторовской школы №1 Федор Маслов, Сергей Пиминов и восьмиклассник Егор Комарицын. У девушек в 9 классах победителем стала Алина Копотилова из гимназии имени Н.Д. Лицмана, второе и третье места заняли ученицы из Ишима Елизавета Корпусова из школы №8 г. и Карина Шангина из школы №5.

У девушек старших классов победителем стала десятиклассница Ксения Моисеенко из тюменской школы №37, второе место заняла Юлия Степина из тобольской гимназии имени Н.Д. Лицмана, замкнула тройку лидеров Анастасия Вереникина из ишимской школы №8.

Торжественная церемония закрытия олимпиады пройдет 10 марта.

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