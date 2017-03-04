4 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204 в, корп. 3) начнется День семьи.

В Тюмени и Ишиме в 11 часов 45 минут начнется XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2017".

В Тюмени в 13 часов в пр. Воронинские горки, 101 начнется тренировка в рамках программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл".

В Ярково в 14 часов в Ярковской центральной библиотеке (ул. Пионерская, 96) начнется цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню писателя "Души прекрасные порывы" и встреча с бардом Анатолием Буйносовым.

В Тюмени в 14 часов в "ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа "О чем поют мужчины".

Этот день в истории:

1678 - родился Антонио Вивальди, итальянский композитор.

1852 - умер Николай Гоголь, российский писатель.

1870 - родился Евгений Патон, советский академик, создатель Института электросварки и цельносварного моста в Киеве.

1904 - родился Георгий Гамов, русско-американский физик-теоретик.

1961 - впервые в мире советская зенитная ракета В-1000 перехватила в верхних слоях атмосферы боевой блок баллистической ракеты.

1975 - комедийный киноактер Чарли Чаплин произведен в рыцари.

1997 - состоялся первый космический запуск с нового российского космодрома "Свободный".

2002 — состоялось учредительное собрание Национальной академии кинематографических искусств и наук, учреждена премия академии - "Золотой орел".

2006 — запущен проект "Одноклассники" (социальная сеть).

2009 — открылся Мемориальный музей Юрия Сенкевича.

2012 — Владимир Путин избран президентом России на третий срок.