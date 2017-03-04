4 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204 в, корп. 3) начнется День семьи.
В Тюмени и Ишиме в 11 часов 45 минут начнется XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2017".
В Тюмени в 13 часов в пр. Воронинские горки, 101 начнется тренировка в рамках программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл".
В Ярково в 14 часов в Ярковской центральной библиотеке (ул. Пионерская, 96) начнется цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню писателя "Души прекрасные порывы" и встреча с бардом Анатолием Буйносовым.
В Тюмени в 14 часов в "ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа "О чем поют мужчины".
Этот день в истории:
1678 - родился Антонио Вивальди, итальянский композитор.
1852 - умер Николай Гоголь, российский писатель.
1870 - родился Евгений Патон, советский академик, создатель Института электросварки и цельносварного моста в Киеве.
1904 - родился Георгий Гамов, русско-американский физик-теоретик.
1961 - впервые в мире советская зенитная ракета В-1000 перехватила в верхних слоях атмосферы боевой блок баллистической ракеты.
1975 - комедийный киноактер Чарли Чаплин произведен в рыцари.
1997 - состоялся первый космический запуск с нового российского космодрома "Свободный".
2002 — состоялось учредительное собрание Национальной академии кинематографических искусств и наук, учреждена премия академии - "Золотой орел".
2006 — запущен проект "Одноклассники" (социальная сеть).
2009 — открылся Мемориальный музей Юрия Сенкевича.
2012 — Владимир Путин избран президентом России на третий срок.