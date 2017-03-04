5 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в "ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа ансамбля украинской песни "Зорецвит" "С любовью к женщине".

В Тобольске начнутся съемки фильма "Тобол".

Этот день в истории:

1942 - в блокадном Ленинграде состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

1496 - английский мореплаватель Джон Кабот получил королевский патент на исследование Америки.

1795 – завершена франко-прусская война.

1907 – открылось первое заседание II Государственной думы России.

1910 – в Британской Колумбии горной лавиной завалило бригаду канадских железнодорожников, 62 человека погибли.

1914 – у берегов Мексики затонул испанский пароход "Принсипе де Астуриас", 445 человек погибли.

1924 – создана корпорация IBM.

1938 – у мыса Папос (Испания) флот испанских республиканцев разгромил эскадру франкистов.

1942 – советские войска освободили от фашистов Юхнов.

1944 – началась Уманско-Ботошанская наступательная операция советских войск.

1944 – советские войска освободили Изяслав и Ямполь.

1944 – Совнарком СССР разрешил предоставление отпусков в военное время молодежи до 16 лет.

1953 – умер Иосиф Сталин.

1960 – фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру.

1982 – в Голливуде от передозировки наркотиков умер американский актер Джон Белуши.

1985 – безрезультатно закончилась забастовка английских шахтеров, длившаяся почти год.

1991 – Ирак отказался от аннексии Кувейта.

2000 – правительство Израиля приняло решение о выводе своих войск из Ливана к июлю 2000 года.

2003 – на Марсе найдено замерзшее озеро.