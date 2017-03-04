5 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 16 часов в "ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа ансамбля украинской песни "Зорецвит" "С любовью к женщине".
В Тобольске начнутся съемки фильма "Тобол".
Этот день в истории:
1942 - в блокадном Ленинграде состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.
1496 - английский мореплаватель Джон Кабот получил королевский патент на исследование Америки.
1795 – завершена франко-прусская война.
1907 – открылось первое заседание II Государственной думы России.
1910 – в Британской Колумбии горной лавиной завалило бригаду канадских железнодорожников, 62 человека погибли.
1914 – у берегов Мексики затонул испанский пароход "Принсипе де Астуриас", 445 человек погибли.
1924 – создана корпорация IBM.
1938 – у мыса Папос (Испания) флот испанских республиканцев разгромил эскадру франкистов.
1942 – советские войска освободили от фашистов Юхнов.
1944 – началась Уманско-Ботошанская наступательная операция советских войск.
1944 – советские войска освободили Изяслав и Ямполь.
1944 – Совнарком СССР разрешил предоставление отпусков в военное время молодежи до 16 лет.
1953 – умер Иосиф Сталин.
1960 – фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру.
1982 – в Голливуде от передозировки наркотиков умер американский актер Джон Белуши.
1985 – безрезультатно закончилась забастовка английских шахтеров, длившаяся почти год.
1991 – Ирак отказался от аннексии Кувейта.
2000 – правительство Израиля приняло решение о выводе своих войск из Ливана к июлю 2000 года.
2003 – на Марсе найдено замерзшее озеро.