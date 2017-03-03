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Открыта продажа единых билетов в Крым на летний сезон 2017 года

14:15 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
rzd.ru

Открыта продажа единых билетов в города Республики Крым. Перевозка пассажиров в Крым с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта возобновляется с 30 апреля и продлится по 30 сентября. По единому билету можно съездить в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Как сообщает пресс-служба ОАО "РЖД", стоимость проезда по единому билету осталась на уровне 2015-2016 годов и составляет: из Анапы в Керчь – 380 рублей, в Симферополь – 590 рублей, в Севастополь – 690 рублей, в Феодосию – 460 рублей, в Судак – 540 рублей, в Евпаторию – 690 рублей, в Ялту – 700 рублей; из Краснодара в Керчь – 560 рублей, в Симферополь – 710 рублей, в Севастополь – 810 рублей, в Феодосию – 590 рублей, в Евпаторию – 810 рублей, в Ялту – 820 рублей, в Судак – 660 рублей.

Проезд детей до 5 лет в сопровождении взрослых по единому билету бесплатный с предоставлением отдельного места в автомобильном и морском транспорте. 

Для проезда в города Республики Крым и в обратном направлении пассажиру необходимо оформить на официальном сайте ОАО "РЖД" или в билетных кассах АО "ФПК" "единый" билет в смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта (по схеме поезд – автобус – паром – автобус).

Для посадки пассажиров во все виды транспорта, предусмотренные указанной схемой, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, проездной документ на перевозку в поезде и талон на получение услуги по организации перевозки морским и автомобильным транспортом. Если единый билет оформлен через Интернет, то он может быть распечатан на листе формата А4 или предоставлен в электронном виде на персональном мобильном устройстве.

Оформление талона прекращается за 24 часа до момента отправления в прямом смешанном сообщении. Возврат денежных средств за неиспользованный талон осуществляется не позднее, чем за 12 часов до момента отправления автобуса. При возврате неиспользованного талона с пассажира удерживается сбор за операцию возврата в размере 53 рублей 70 копеек.

Перевозчиком по маршруту следования железнодорожным транспортом на участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении выступает АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Организатором перевозки пассажиров с использованием других видов транспорта – автомобильного и водного – выступает АНО "Единая транспортная дирекция" (до порта Кавказ, через Керченский пролив и до городов Ялта, Керчь, Феодосия, Судак, Симферополь, Евпатория и Севастополь и обратно).

Напомним, с мая по сентябрь 2016 года в направлении Крымского федерального округа было оформлено около 390 тыс. проездных документов, что на 11 % выше аналогичного периода 2015 года.

Теги: РЖД , Крым

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