6 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в колонном зале Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 19) начнется совместное заседание координационного совета по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание фракции "Единая Россия" с участием представителей правительства Тюменской области и руководителей крупных предприятий региона, посвященное вопросам повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли.

Этот день в истории:

1474 - родился Микеланджело Буонаротти - итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт.

1619 - родился Сирано де Бержерак - французский поэт и драматург.

1665 – в Лондоне вышел первый в мире научный журнал "Философские труды Королевского общества".

1815 - родился Петр Ершов, автор прославленного "Конька-Горбунка".

1837 - скончался Юрий Лисянский, российский мореплаватель, руководивший совместно с Крузенштерном первой российской кругосветной экспедицией.

1851 - умер Александр Алябьев, российский композитор, участник войны 1812 года.

1853 - в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Травиата".

1661 - первым президентом Королевского общества (Британской академии наук) избран сэр Роберт Морей.

1874 - родился Николай Бердяев, русский философ.

1899 - немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.

1901 - родился Марк Донской, советский кинорежиссер.

1909 - родился Станислав Ежи Лец, польский писатель.

1913 - родился Александр Покрышкин, советский летчик, трижды Герой Советского Союза.

1925 – вышел первый номер газеты "Пионерская правда".

1926 - родился Анджей Вайда, знаменитый польский режиссер.

1928 - родился Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии 1982 года.

1934 - родился Михаил Жванецкий, популярный писатель-сатирик.

1937 - родилась Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт.

1943 – войска Красной армии взяли Гжатск.

1945 - умер Вячеслав Шишков, писатель, автор шедевра "Угрюм-река".

1980 - впервые с момента своего образования в 1635 году членом Французской академии избрана женщина - писательница Маргерит Юрсенар.

1994 - умер Тенгиз Абуладзе, грузинский кинорежиссер.

2002 - футбольному клубу "Реал Мадрид" исполнилось 100 лет.