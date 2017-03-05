6 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 11 часов в колонном зале Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 19) начнется совместное заседание координационного совета по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области.
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание фракции "Единая Россия" с участием представителей правительства Тюменской области и руководителей крупных предприятий региона, посвященное вопросам повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли.
Этот день в истории:
1474 - родился Микеланджело Буонаротти - итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт.
1619 - родился Сирано де Бержерак - французский поэт и драматург.
1665 – в Лондоне вышел первый в мире научный журнал "Философские труды Королевского общества".
1815 - родился Петр Ершов, автор прославленного "Конька-Горбунка".
1837 - скончался Юрий Лисянский, российский мореплаватель, руководивший совместно с Крузенштерном первой российской кругосветной экспедицией.
1851 - умер Александр Алябьев, российский композитор, участник войны 1812 года.
1853 - в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Травиата".
1661 - первым президентом Королевского общества (Британской академии наук) избран сэр Роберт Морей.
1874 - родился Николай Бердяев, русский философ.
1899 - немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.
1901 - родился Марк Донской, советский кинорежиссер.
1909 - родился Станислав Ежи Лец, польский писатель.
1913 - родился Александр Покрышкин, советский летчик, трижды Герой Советского Союза.
1925 – вышел первый номер газеты "Пионерская правда".
1926 - родился Анджей Вайда, знаменитый польский режиссер.
1928 - родился Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии 1982 года.
1934 - родился Михаил Жванецкий, популярный писатель-сатирик.
1937 - родилась Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт.
1943 – войска Красной армии взяли Гжатск.
1945 - умер Вячеслав Шишков, писатель, автор шедевра "Угрюм-река".
1980 - впервые с момента своего образования в 1635 году членом Французской академии избрана женщина - писательница Маргерит Юрсенар.
1994 - умер Тенгиз Абуладзе, грузинский кинорежиссер.
2002 - футбольному клубу "Реал Мадрид" исполнилось 100 лет.