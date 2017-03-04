В Тюмени готовятся к фестивалю уличных художников

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В Тюмени пройдет масштабный городской стрит-арт фестиваль в июле. К участию приглашаются все представители визуального искусства: художники и уличные художники, дизайнеры и аэрографы.

Основные требования к участникам: проживать в Тюмени или на территории юга области, быть не старше 30 лет и креативность. Весной будут определены темы и объявлен конкурс эскизов, лучшие из которых художники смогут воплотить на одном из городских объектов. Об этом рассказала руководитель направления "КИТ" Эльмира Гибадулина.

" Все проекты линейки "Креативные индустрии Тюмени" направлены на создание условий для развития представителей креативных сообществ, их профессиональных компетенций и формирование креативной городской среды. Стрит-арт фестиваль отвечает сразу двум этим задачам, ведь с его помощью мы сможем преобразить окружающее городское пространство, предоставив возможность молодым художникам выразить себя через создание эскизов работ, которые могут быть реализованы в рамках фестиваля", - отметила она.

Организаторы не упустили из виду и образовательную составляющую: во второй половине мая пройдут лекции и мастер-классы от экспертов — известных уличных художников, которые поделятся своими знаниями и создадут работы вместе с участниками, пишет "AиФ". Образовательная программа пройдет не только в Тюмени, но и в Тобольске, Ишиме и Заводоуковске.