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8 марта тюменок порадует открытие чемпионата футбольной национальной лиги

14:24 04 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ЦСП72

Чемпионат Футбольной национальной лиги сезона-2016/17 после зимнего перерыва возобновится для футбольного клуба “Тюмень” 8 марта - домашним матчем против московского “Спартак-2”. После осенней части чемпионата тюменцы, набрав 31 очко в 23 играх, занимают 12 место в турнирной таблице.

 Из отпуска тюменцы вышли еще 20 января - полтора месяца они готовились к официальным матчам и успели за это время сыграть в Кубке ФНЛ, который проходил на Кипре. Турнир завершился для “Тюмени” итоговым пятым местом.  

“Турнир хорошо вписался в график нашей подготовки к продолжению чемпионата. Все соперники на Кипре были серьезными. Надеюсь, что мы плодотворно поработали на этом сборе и успешно продолжим сезон, который возобновится 8 марта”, - цитирует пресс-служба “Тюмени” полузащитника клуба Алексея Пустозерова.  

Завершились кипрские сборы товарищеским матчем с калининградской “Балтикой”, который состоялся 28 февраля. В нем тюменцы уступили - 0:1. “Прилетим домой и сразу начнем тренироваться. Нам нужно хорошо подготовиться к матчу со “Спартаком”, который состоится 8 марта”, - заявил главный тренер ФК “Тюмень” Александр Ивченко.

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