В Тюменской области нарушений при выдаче больничных стало меньше

Фото ИА "Тюменская линия"

Проверку соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности медицинскими организациями Тюменской области провело региональное отделение Фонда социального страхования.

Правом освобождать человека от работы в случае болезни имеют 114 медицинских организаций Тюменской области, из них 39 государственных и 75 частных клиник. Так, в 2016 году застрахованным жителям области выдали более 260 тысяч листков нетрудоспособности. Из них проверено специалистами регионального отделения Фонда свыше 171 тысячи. В итоге - 66 "больничных" выдано с нарушениями.

Наиболее частыми видами нарушений стали единоличная выдача и продление врачами листков нетрудоспособности на срок, превышающий установленный законодательством, а также отсутствие документального подтверждения страхового случая.

Сумма финансовых претензий, предъявленных медорганизациям области по итогам проверок, составила 1 млн 400 тыс. рублей. В бюджет фонда в досудебном порядке возмещено около 82% этой суммы.