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В Тюменской области нарушений при выдаче больничных стало меньше

16:03 04 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Проверку соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности  медицинскими организациями Тюменской области провело региональное отделение Фонда социального страхования.

Правом освобождать человека от работы в случае болезни имеют 114 медицинских организаций Тюменской области, из них 39 государственных и 75 частных клиник.  Так, в 2016 году застрахованным жителям области  выдали более 260 тысяч листков нетрудоспособности. Из них  проверено специалистами регионального отделения Фонда свыше 171 тысячи. В итоге - 66 "больничных"  выдано с нарушениями.

Наиболее частыми видами нарушений стали единоличная выдача и продление врачами листков нетрудоспособности на срок, превышающий установленный законодательством, а также отсутствие документального подтверждения страхового случая.

Сумма финансовых претензий, предъявленных медорганизациям области по итогам проверок, составила 1 млн 400 тыс. рублей. В бюджет фонда в досудебном порядке возмещено около 82% этой суммы.

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