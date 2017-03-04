Мнения жителей учитывается при благоустройстве тюменских дворов

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Шесть дворов центрального округа Тюмени будут благоустроены в этом году. Один из них в Заречной части города, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Дворы были отобраны по итогам мониторинга. Рассказала заместитель руководителя управы Центрального округа Юлия Карнаухова.

"Они были отобраны по итогам обследования технического состояния дворов и их ранжирования. Мы разработали проектную документацию. Началась стадия согласования ее с жителями. Мы выслушиваем пожелания собственников по дальнейшему использованию их дворовой территории", - пояснила она.

Жильцы домов 23 и 25 по ул. Газовиков подробно изучили проект будущего преображения прилегающей к домам территории и высказали свое видение нового облика двора. Председатель ЖСК-34 Людмила Велижанина говорит, что капитальный ремонт двора жители ждали долго.

"Мы оформили двор в общедолевую собственность полгода назад, нам определили границы, поставили территорию на кадастровый учет, и двор попал в программу благоустройства дворов на текущий год. Мы ознакомились с черновым проектом, обсудили его. В результате его немного изменили: попросили из одной части двора убрать детскую площадку в пользу парковочных мест. Оставшаяся детская площадка расположена в шаговой доступности и покрывает потребность наших детей. Нас услышали и сделали так, как нам надо. Новый проект мы уже видели. Он соответствует нашим пожеланиям", - подчеркнула тюменка.

Позже будет проведен конкурс по отбору подрядчика.