Операция "Школьник" проходит в Тюменской области

Тюменская линия

Более 20 тысяч учащихся образовательных учреждений Тюменской области приняли участие в акции "Школьник", направленной на обеспечение дорожной безопасности детей.

Сотрудники ГИБДД и по делам несовершеннолетних провели в школах 365 дополнительных занятий по правилам дорожной безопасности. Вместе с автоинспекторами дежурить на пешеходных переходах у школ вышли "родительские патрули".

С ребятами, нарушающими правила дорожной безопасности, взрослые проводят разъяснительные беседы о необходимости быть внимательными на дорогах, а также проверяют наличие у школьников световозвращающих приспособлений, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. .

В Тюменской области за последние три года наблюдается устойчивая тенденция снижения дорожных аварий с участием детей-пешеходов. Юные участники движения стали более внимательными и осторожными на дорогах. Число ДТП, связанных с наездами на детей на пешеходных переходах также снижается, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. В 2016 году 42 ребенка получили травмы на пешеходных переходах, в этом году уже 5 детей сбиты на пешеходных переходах области.