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Школьные психологи помогут родителям справиться с трудностями

20:18 04 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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При проблемах с ребенком поможет школьный психолог. Главное это проявить инициативу и своевременно к нему обратиться.

У современных детей проблем значительно больше, чем у советских сверстников. Такое мнение высказала кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии института психологии и педагогики Тюменского государственного университета Галина Морева,

"В силу тех условий, в которых жили дети в Советском Союзе, у нас не возникало проблем с учителями, родителями, сама атмосфера была более спокойная. Мне кажется, сами учителя были хорошими психологами, они хорошо понимали детей. Разрушение тесных связей с семьей, учителями, интернет-зависимость: все это приводит к тому, что у детей возникает все больше и больше проблем", - отметила она.

Галина Морева отметила, что попасть на прием к школьному психологу не сложно, но нужно проявить инициативу, поскольку специалисты перегружены. Как пишет "Тюменская облaсть сегoдня", для эффективной работы специалист должен вести не более 8 классов, на деле же на попечении школьного психолога находится все школа, а это 1000-2000 ребят.

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