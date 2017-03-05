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Методический центр "Сотрудничество" откроется в Тюмени

08:23 05 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы областного департамента здравоохранения

Новый проект Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" - центр "Сотрудничество" - получил президентский грант в конкурсе Благотворительного фонда "Покров". Центр займется консультационной и методической поддержкой некоммерческих социально ориентированных организаций и учреждений по вопросам предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста.

Задача сотрудников нового центра - выявление и тиражирование инновационных технологий в сфере работы с пожилыми людьми и инвалидами, оказание информационно-образовательной и консультационной поддержки сотрудникам профильных организаций и учреждений.

В том числе здесь будут выявлять проблемы эффективного внедрения социальных проектов в практику социально ориентированных организаций и учреждений,  содействовать повышению квалификации их сотрудников, сообщает департамента социального развития Тюменской области.

Авторы проекта полагают, что созданная площадка для обмена знаниями между специалистами отрасли во многом будет способствовать улучшению качества жизни пожилых жителей Тюменской области.

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