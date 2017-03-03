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В Супринском лесничестве незаконно срубили деревья на двадцать миллионов рублей

14:37 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Уголовное дело о незаконной рубке кедра, сосен, елей, пихт, повлекшей ущерб на сумму более 21,5 млн рублей, направлено в суд в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратур, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора ООО "Тобольская промышленная компания" Руслана Акмурзаева и его сообщников - жителя Тобольска Василия Дубко и жителя  Вагайского района  Богдана Витряка. 

В  конце февраля 2016 года на телефон горячей линии департамента лесного комплекса Тюменской области поступил анонимный звонок, в котором мужчина сообщил о незаконной рубке леса в Супринском участковом лесничестве Вагайского района Тюменской области. Информацию передали в УМВД России по Тюменской области. На 3 марта 2016 года был запланирован совместный рейд в сопровождении ОМОНа. При подъезде к предполагаемому месту незаконных рубок сотрудникам департамента и полиции навстречу ехали несколько грузовых автомобилей с древесиной. Водители пояснили, что лес везут из делян, на которых работает ООО "Тобольская промышленная компания" и где уже находится срубленный  и уложенный штабелями лес.

Расследование установило, что в январе 2013 года Акмурзаев под видом законной лесозаготовительной деятельности ООО "Тобольской промышленной компании" создал организованную преступную группу для незаконных рубок в Супринском  участковом лесничестве. В состав группы вошли его знакомые Дубко и Витряк. К рубке леса группировка привлекала наемных рабочих, которые не были осведомлены о ее  криминальных намерениях.

По версии следствия, в 2013-2016 годах с января по март незаконно было вырублено  3 тыс. 306 деревьев, в том числе 1 тыс. 634 сосны, 752 ели, 506 пихт, 180 кедров, 127 берез и 107 осин. Размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 21,5 млн рублей.

Для возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых.

Теги: уголовное дело , незаконная рубка

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