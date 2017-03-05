Колледжи и техникумы дают хороший старт для трудовой жизни, считают эксперты

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Эффективный старт молодым специалистам дают тюменские техникумы и колледжи. Мастер-классы, квесты, тренинги и профессиональные конкурсы помогают молодым специалистам применять, полученные знания на практике.

Так, например, в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства со студентами проводят психологические тренинги. Недавно ребята осваивали навык экстремального общения. Педагог-психолог рассказал, как правильно выстраивать свою речь и уметь представлять себя в стрессовых ситуациях, сообщила пресс-секретарь департамента образования Тюменской области Евгения Сидоренко.

В отделении Ишимского многопрофильного техникума села Абатского прошла декада сварщиков и вулканизаторщиков. Ребята демонстрировали навыки ручной и частично механизированной сварки, наплавки, специальные технологии ремонта колес и шин, пишет "Кoмсомoльская прaвда".

В Тюменском медицинском колледже работает "Школа молодого ученого", в рамках которой студентов учат писать научные и исследовательские работы, а преподаватели Тобольского медицинского колледжа делятся опытом с помощью web-квестов. Они сочетают как игровые, так и исследовательские элементы.