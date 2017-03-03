На Ямале будут судить педофила, семь лет скрывавшегося от следствия

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Уголовное дело в отношении рецидивиста, изнасиловавшего в 2009 году 10-летнюю девочку, следователи направили в суд.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета России, в январе 2009 года в Новом Уренгое днем мужчина подошел на улице к незнакомой 10-летней девочке и, угрожая убийством, увел в безлюдное место, где изнасиловал ее. После совершения преступления он скрылся с территории ЯНАО.

Удалось установить ДНК-профиль следов биологического материала преступника. Однако установить лицо, причастное к совершению преступления, в те годы не представилось возможным. Расследование уголовного дела было приостановлено.

В августе 2016 года сотрудниками правоохранительных органов Ямала была установлена личность преступника — им оказался 39-летний, ранее неоднократно судимый, мужчина, трудившийся в те годы на территории региона вахтовым методом. При проведении опознания девушка подтвердила подозрения следователей и опознала насильника на одной из предъявленных фотографий.

Мужчину задержали, он дал признательные показания, после чего был заключен под стражу.

В институте им. Сербского была проведена экспертиза, которая не выявила хронических психических расстройств обвиняемого.