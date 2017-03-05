В Тюменской области наращивается производство рыбы

Фото ИА "Тюменская линия"

На рыбоперерабатывающем заводе "Эра 98" планируют нарастить объем выпускаемой продукции. В марте будет увеличено число рабочих мест.

По словам генерального директора завода Багаудина Ахильгова, сейчас есть все условия для выхода на новый этап производства.

"Год назад мы начинали с 50 тонн продукции, сейчас 70-80 тонн в месяц. Хотя ситуация на рынке довольно сложная, но неиспользованные резервы у нас есть. Под новые задачи будем набирать людей. Сейчас на заводе нет проблем со специалистами-технологами, их хватает. Но на производственную линию, на разделку, на фасовку рыбы нам требуются дополнительные силы", - пояснил он.

На предприятие в поисках работы обращаются люди из близлежащих поселков Молодежный, Перевалово, Ушаково. Сейчас общая численность работающих здесь - 55-57 человек. "Еще восьмерых будем подыскивать в марте, - говорит гендиректор. - Обучение проводим сами, для этого у нас есть учебный класс".

На сегодня руководство завода намерено сделать ставку на фирменную торговлю. "Мы получаем определенную поддержку от областных властей в работе с торговыми сетями, но работать с ними по-прежнему сложно. Поэтому появилась идея открыть собственные магазины под брэндом "Эра моря" в разных районах Тюмени.