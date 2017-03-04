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Конверты с видами Тюмени поступили в почтовые отделения

17:38 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тюменский филиал Почты России

50 тысяч конвертов номиналом 10 рублей формата "евро" с главными достопримечательностями города - "Тюмень. Мост влюбленных" и "Набережная. Тюмень" поступило в областной центр.

"Тюменский филиал неоднократно выступал инициатором создания открыток, марок и конвертов с главными архитектурными сооружениями, которые характеризуют наш город. В свое время вышли в свет открытки "Тюмень. Тушь Акварель" с изображением Знаменского кафедрального собора, театра кукол, зданием государственной сельхозакадемии и много других. Есть открытки и марки, посвященные историческим фактам и современным спортивным достижениям. Новая партия конвертов расширит наш ассортимент продукции, посвященной родному городу, и станет приятным маленьким подарком к празднику", - рассказала заместитель директора филиала Почты России Наталья Санникова. 

Приобрести конверты можно во всех почтовых отделениях города, сообщает Тюменский филиал Почты России.

Теги: Почта России

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