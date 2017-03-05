Тюменский психолог рассказала о влиянии семьи на психику ребенка

jagiellonski24.pl

Если в семье нет взаимопонимания, это чревато серьезными последствиями на всю жизнь. Часто родители подменяют любовь к детям и духовное общение заботой – например, во время болезни, либо откупаются от малыша подарками. Такое мнение высказала психолог Венера Семихина.

Существует несколько моделей семей, которые могут повлиять на то, как будут складываться отношения у повзрослевшего ребенка. Неполная семья, когда мама целиком поглощена устройством личной жизни либо вынуждена много работать, чтобы обеспечить семью. Кроме того, нередко случается, что женщина срывается на ребенке, потому что он внешне или поведением напоминает ей бывшего мужа. Впрочем, события могут разворачиваться с точностью до наоборот: мама целиком посвятит себя малышу, пожертвовав собственными амбициями, но гиперопека опять же ни к чему хорошему не приведет. Такие женщины склонны делать из сына копию мужа, из дочери – лучшую подругу.

В неблагополучных семьях, где один или оба родителя страдают от пагубных привычек. В такой семье ребенок, как правило, становится лишним, потому что мама и папа сосредоточены на выяснении отношений между собой. Вырастая, ребенок может либо полностью повторить сценарий отношений, заложенных в семье, либо наоборот, полностью изменить модель поведения, привычную с детства.

В семье полный достаток и с виду пара благополучная. Такие родители много работают, чтобы малыш был одет не хуже других, посещал все развивающие занятия и носил в кармане недешевый гаджет. Они заботятся о его благополучии, но не о душевном комфорте.

"Считаю, молодежь надо обучать родительским обязанностям. Важно, чтобы они понимали, насколько это серьезная и ответственная миссия, прежде чем обзавестись потомством", - пояснила психолог.