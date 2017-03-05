Студентка стала лучшим преподавателем младших классов в регионе

Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте"

Студентка Института психологии и педагогики Екатерина Мокина заняла первое место в педагогической номинации "Преподаватель младших классов" на региональном чемпионате WorldSkills Russia 2017. Она будет представлять Тюменскую область на окружном чемпионате. Об этом сообщили в Тюменском государственном университете.

"Я очень люблю работать с детьми, поэтому каждое лето, каждые каникулы провожу в центре "Алые паруса", где работаю в качестве вожатой, педагога дополнительного образования и руководителя смены. Помимо активной работы в институте, я занимаюсь еще и волонтерской деятельностью. Последним мероприятием, в котором я приняла участие, стал Фестиваль инклюзивных игр", – пишет в своем портфолио Екатерина.

Стоит отметить, что первокурсники, поступившие в этом году в ТюмГУ на различные программы педагогического профиля, продемонстрировали один из самых высоких средних баллов в стране – 74,6, пишет "Вслух.ру". Тюменский госуниверситет уже несколько лет является центром подготовки педагогических кадров в регионе, что подтверждают контрольные цифры приема, определяемые Министерством образования и науки РФ.