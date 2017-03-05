Тюменцы активно пользуются порталом "Тюмень – наш дом"

Фото: ИА Тюменская линия

Жители города с помощью портала "Тюмень – наш дом" решили 107 вопросов в феврале. За месяц число активных участников значительно выросло. Сейчас их 21 тысяча, сообщает на пресс-службу администрации Тюмени.

Каждое опубликованное на портале сообщение поступает в работу в соответствующую структуру. Информацию о статусе сообщения можно отследить в режиме онлайн прямо на сайте. Если смотреть рейтинг тем, то 60% – это жалобы на плохую уборку придомовой территории. На втором месте – сообщения о брошенных автомобилях.

Ежедневно на селекторном совещании все управляющие компании информируют о том, как отрабатывают сообщения жителей. Если решить задачу в установленные сроки не удается, то заявитель получает информацию, в которой аргументированно объясняет, почему было невозможно устранить проблему за восемь дней, и назначается срок, необходимый для ответа.

Ресурс так же позволяет узнавать информацию о доме, смотреть в режиме реального времени, на каких улицах идет уборка снега.