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Общественников поддержат из регионального бюджета

17:23 05 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Социально ориентированные некоммерческие организации получат доступ к бюджетным средствам. В Тюменской области эта работа уже ведется, о чем заявила   начальник отдела информационно-аналитической работы и связей с общественными организациями департамента социального развития Юлия Мясникова.

Правительство РФ в мае 2016 года утвердило "Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы". Как пишет "Вслyх.рy", в России к 2020 году 10% бюджетных средств должны быть переданы негосударственным организациям.   

 "Это очень важное направление работы, и вместе с тем — сложное. Утверждено 20 направлений, в рамках которых должны быть переданы средства СО НКО, в том числе оказание услуг в сфере дополнительного образования детям, услуг в сфере спорта, и это должны быть не разовые мероприятия, а услуги на постоянной основе. В чем же сложность? Мы готовы передать средства, но нет таких СО НКО, которые могли бы уже сейчас оказывать такие услуги. Например, в сфере дополнительного образования к ним будут предъявляться такие же требования, как и к муниципальным учреждениям: т. е. у СО НКО должна быть лицензия на образовательную деятельность, соответствующие кадры, помещение, пока же у наших организаций этого нет", - пояснила она.

Департамент соцразвития проводит работу с СО НКО по обучению, пересмотру уставов. Сейчас идет подготовка организаций, необходимо чтобы они обладали необходимой нормативно-правовой базой и могли оказывать услуги населению.

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