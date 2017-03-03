up

3.03.2017 пятница

EUR 61.5198

USD 58.4067

В Тюмени -2..-4 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В "Ангажементе" представят новый спектакль

16:05 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля по пьесе Валерия Шергина "Река возвращается" по мотивам романа Анатолия Омельчука состоится в молодежном театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко 3 марта. На сцену выйдут герои из житейской истории о рыбалке.

Егора Степаныча в исполнении заслуженного артиста РФ Алексея Шлямина зрители будут ждать, чтобы услышать очередной его комментарий. Не оставит равнодушным восклицание "Жизнь прекрасна!" дяди Гены (заслуженный артист РФ Игорь Кудрявцев), научившего главного героя правильно ловить стерлядку. Успокоит в десятичасовом полете стюард Имма (Андрей Захаренко), без слов, с пониманием жизни предложив вина главному герою. 

"Я уже начинал репетировать, но ушел из-за плотного графика в организационной деятельности. Не хотел подводить режиссера и театр. Последнюю неделю они репетировали с 10 утра до 10 вечера, - рассказал художественный руководитель театра "Ангажемент" Леонид Окунев. – Конечно, я бы сделал все по-другому… Но то, что делает Рома Зорин, – это просто здорово". 

Артист "Ангажемента" Роман Зорин в пьесе Валерия Шергина играет главного героя Сергея. Он привез сына Сашу на памятное для него место, туда, где мужчины прощаются с отрочеством, – на рыбалку в своей родной деревне. Но не очень интересны, как хотелось бы отцу, сыну деревня и рыбалка. Дома есть дела поважнее – возлюбленная нуждается в помощи… или же в спонсорской поддержке. Как тут разобраться? Без жизненного опыта здесь никак. 

Фото ИА "Тюменская линия"

Сцена, будто хлипкий берег Оби, не дает расслабиться зрителю. Актеры перепрыгивают по доскам, теряются из виду, прыгая в закулисные прорези, а доски по краям колыхаются от людских шагов. Нет ничего лишнего – зритель сконцентрирован на диалогах, а внимание легко переключается с места у реки на деревенскую дискотеку, с бурного застолья на монолог Сергея, с диалогов отца и сына на воспоминания о томском памятнике Ермаку, с наших дней во времена юности главного героя. Танец-наваждение с образом его юношеской любви завершит спектакль и намекнет, что судьба, похоже, фаталист. 

Напомним, спектакль "Река возвращается" был создан на средства гранта правительства Тюменской области. Премьера в "Ангажементе" состоится 3 марта в 19 часов, 4 и 5 марта в 18 часов. 

﻿
Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Ирина Ромашкина

Теги: Анатолий Омельчук , премьера , спектакль , театр «Ангажемент» , Игорь Кудрявцев

Последние новости

16:27 Цветы для тюменских женщин привозят со всего мира
16:16 Тюменские студенты узнали о снаряжении армейских спецподразделений
16:05 В "Ангажементе" представят новый спектакль Фото
16:00 Новая школа в Ямальском-2 примет первых учеников в сентябре 2018 года Фото
15:54 Новые элементы таблицы Менделеева получили имена московий и оганесон
15:43 Определены лауреаты литературной премии "Югра"
15:32 Тюменский водоканал готов к реализации крупных инвестиционных проектов
15:21 На Ямале будут судить педофила, семь лет скрывавшегося от следствия
15:10 Tele2 подарит тюменцам красивые номера
14:59 Пособники террористов в Югре получили условные сроки
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области поэтапно решают проблему обеспечения чистой водой

Владимир Якушев провел встречу с депутатом Госдумы Ярославом Ниловым

Программно-целевой метод планирования позволил области добиться неплохих результатов, считает Сергей Сарычев

Политика

Молодые законотворцы представили свои инициативы в Совете Федерации

Иван Квитка: недобросовестных лесопользователей нужно наказывать по всей строгости закона

Активисты местных отделений "Единой России" обмениваются опытом

Экономика

Тюменский водоканал готов к реализации крупных инвестиционных проектов

На Ямале для обеспечения жильем детей-сирот выделено более пятисот миллионов рублей

Запасы сапропеля в Тюменской области увеличились более чем в два раза

Общество

Цветы для тюменских женщин привозят со всего мира

Тюменские студенты узнали о снаряжении армейских спецподразделений

В "Ангажементе" представят новый спектакль

Спорт

Биатлонисты Тюменской области взяли полный комплект медалей в Екатеринбурге

На "Лыжне России" подарят сертификат на землю

Работники предприятий сыграют в хоккей в валенках

Происшествия

На Ямале будут судить педофила, семь лет скрывавшегося от следствия

Пособники террористов в Югре получили условные сроки

В Супринском лесничестве незаконно срубили деревья на двадцать миллионов рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+