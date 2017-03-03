В "Ангажементе" представят новый спектакль

Фото ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля по пьесе Валерия Шергина "Река возвращается" по мотивам романа Анатолия Омельчука состоится в молодежном театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко 3 марта. На сцену выйдут герои из житейской истории о рыбалке.

Егора Степаныча в исполнении заслуженного артиста РФ Алексея Шлямина зрители будут ждать, чтобы услышать очередной его комментарий. Не оставит равнодушным восклицание "Жизнь прекрасна!" дяди Гены (заслуженный артист РФ Игорь Кудрявцев), научившего главного героя правильно ловить стерлядку. Успокоит в десятичасовом полете стюард Имма (Андрей Захаренко), без слов, с пониманием жизни предложив вина главному герою.

"Я уже начинал репетировать, но ушел из-за плотного графика в организационной деятельности. Не хотел подводить режиссера и театр. Последнюю неделю они репетировали с 10 утра до 10 вечера, - рассказал художественный руководитель театра "Ангажемент" Леонид Окунев. – Конечно, я бы сделал все по-другому… Но то, что делает Рома Зорин, – это просто здорово".

Артист "Ангажемента" Роман Зорин в пьесе Валерия Шергина играет главного героя Сергея. Он привез сына Сашу на памятное для него место, туда, где мужчины прощаются с отрочеством, – на рыбалку в своей родной деревне. Но не очень интересны, как хотелось бы отцу, сыну деревня и рыбалка. Дома есть дела поважнее – возлюбленная нуждается в помощи… или же в спонсорской поддержке. Как тут разобраться? Без жизненного опыта здесь никак.

Фото ИА "Тюменская линия"

Сцена, будто хлипкий берег Оби, не дает расслабиться зрителю. Актеры перепрыгивают по доскам, теряются из виду, прыгая в закулисные прорези, а доски по краям колыхаются от людских шагов. Нет ничего лишнего – зритель сконцентрирован на диалогах, а внимание легко переключается с места у реки на деревенскую дискотеку, с бурного застолья на монолог Сергея, с диалогов отца и сына на воспоминания о томском памятнике Ермаку, с наших дней во времена юности главного героя. Танец-наваждение с образом его юношеской любви завершит спектакль и намекнет, что судьба, похоже, фаталист.

Напомним, спектакль "Река возвращается" был создан на средства гранта правительства Тюменской области. Премьера в "Ангажементе" состоится 3 марта в 19 часов, 4 и 5 марта в 18 часов.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина