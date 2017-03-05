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Тюменцы вспомнили школьные уроки физики и математики

18:24 05 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тюменская область стала одним самых активных регионов-участников всероссийской физико-математической контрольной "Выходи решать!".

Проверить свои школьные знания точных наук решились более 36 тысяч россиян, более тысяч из них – наши земляки, рассказала пресс-секретарь департамента образования Тюменской области Евгения Сидоренко.

Напомним, все желающие могли написать контрольную работу дистанционно или очно – на площадке Института математики и компьютерных наук ТюмГУ. Участники решали по 5 задач по 3 предметам: физике, математике и информатике, пишет AиФ". .

Более 46% участников решали задачи по всем трем предметам. Свои силы в математике проверили более 91% взрослых, в физике – почти 70%, в информатике – более половины участников.

Интересно, что наиболее активными были мужчины. Их доля среди участников превысила 55%. Любопытство к заданиям проявила молодёжь от 14 до 19 лет. Это была самая массовая возрастная категория.

На территории России наибольшая активность наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Ленинградской областях, Республиках Башкортостан и Дагестан.

Председатель оргкомитета контрольной "Выходи решать!" Николай Кудрявцев отметил, что проект поддержали около тридцати вузов страны. Границы между науками стираются, сегодня происходит прорыв в тех исследованиях, которые требуют знаний многих дисциплин одновременно. Именно поэтому решили провести контрольную по трем техническим предметам. 

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