Новые элементы таблицы Менделеева получили имена московий и оганесон

фото пресс-службы Минобрнауки России

Новым, 115-му и 118-му, химическим элементам таблицы Менделеева присвоили имена московий и оганесон.

Эти элементы являются синтезированными химическими элементами с периодом полураспада, не превышающим несколько долей секунд и открыты в Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в ходе экспериментов в 2002-2005 гг.

Выступая на церемонии в связи с открытием и присвоением названий новым химическим элементам имен, министр образования Ольга Васильева отметила: "Тот факт, что новые элементы получили такие названия, показывает достижения отечественной фундаментальной науки. Сейчас есть все условия сделать науку ядром развития всего общества и усилия государства будут направленны на решение этих задач. Уверена, что научное сообщество предложит новые амбициозные проекты, как в сфере технологий, так и фундаментальной науки, которые послужат на пользу обществу".

Международный союз чистой и прикладной химии (IUPAC) 28 ноября 2016 года утвердил названия и символы четырех новых элементов таблицы Менделеева: нихоний (Nh), московий (Mc), теннессин (Ts) и оганесон (Og), — для элементов 113, 115, 117 и 118.

Московий назван в честь Московской области, где расположен ОИЯИ, и где в разные годы были синтезированы многие сверхтяжелые элементы. Название оганесон было предложено в честь Юрия Оганесяна за его основополагающий вклад в исследование трансактиноидных элементов. В число его многочисленных достижений входят открытие сверхтяжелых элементов и выдающиеся результаты в ядерной физике сверхтяжелых ядер, включая экспериментальное подтверждение "острова стабильности".

Ранее в США прошла "инаугурация" тенессина, названного в честь штата Теннеси, а 14 марта в Токио будут "чествовать" нихоний, получивший свое название в честь Японии.

Все химические элементы тяжелее урана или получают в ядерных реакторах, или синтезируют с помощью ускорителей при столкновении ядер других элементов. С 1960-х годов физики-ядерщики всего мира начали искать так называемый "остров стабильности" сверхтяжелых элементов.

Ядра всех сверхтяжелых элементов очень неустойчивы и распадаются на более мелкие ядра и частицы за считанные доли секунды. Однако, согласно теории, ядра некоторых сверхтяжелых элементов могут иметь особую конфигурацию, позволяющую им существовать минуты, часы, дни и месяцы. Синтез сверхтяжелых элементов, в том числе в ОИЯИ, подтвердил существование "острова стабильности", сообщает пресс-служба Минобрнауки.