Тюменцев просят помочь бездомным вещами и продуктами

Фото ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени просят помочь бездомным и малоимущим. Дому милосердия "Богодельня", который проводит социальную реабилитацию бездомным и малоимущим людям, необходимы продукты. Особая нужда в перловой крупе, грибах на суп, дрожжах и приправах.

По словам руководителя дома милосердия Галины Паршуткиной, также необходима помощь в пошиве пижам.

"Просим откликнуться тех, кто может пошить пижамы нашим пациентам из рулона фланели. Ориентировочно получится 10 -12 комплектов", - говорит руководитель "Богодельни".

Напомним, в учреждении есть благотворительная столовая, медсанчасть и реабилитационный центр. Для оказания медицинской помощи также необходимы медикаменты, пишет "Вслyх.ру".

Актуальные объявления о сборе средств появляются в официальной группе учреждения в социальной сети "Вконтакте". Денежные средства можно перечислить на карту: 5469 6700 1319 8711. Или связаться с руководителем дома милосердия по телефону: 8–909-737–50–50.