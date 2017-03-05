up

5.03.2017 воскресенье

EUR 61.985

USD 58.9099

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцев просят помочь бездомным вещами и продуктами

19:14 05 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени просят помочь бездомным и малоимущим. Дому милосердия "Богодельня", который проводит социальную реабилитацию бездомным и малоимущим людям, необходимы продукты. Особая нужда в перловой крупе, грибах на суп, дрожжах и приправах.

По словам руководителя дома милосердия Галины Паршуткиной, также необходима помощь в пошиве пижам.

"Просим откликнуться тех, кто может пошить пижамы нашим пациентам из рулона фланели. Ориентировочно получится 10 -12 комплектов", - говорит руководитель "Богодельни".

Напомним, в учреждении есть благотворительная столовая, медсанчасть и реабилитационный центр. Для оказания медицинской помощи также необходимы медикаменты, пишет "Вслyх.ру".

Актуальные объявления о сборе средств появляются в официальной группе учреждения в социальной сети "Вконтакте". Денежные средства можно перечислить на карту: 5469 6700 1319 8711. Или связаться с руководителем дома милосердия по телефону: 8–909-737–50–50.

Последние новости

20:46 Тюменская область готовится к весенним праздникам
20:02 Тюменская область вошла в тридцатку регионов с самым высоким уровнем продаж авто
19:14 Тюменцев просят помочь бездомным вещами и продуктами
18:24 Тюменцы вспомнили школьные уроки физики и математики
18:00 6 марта - события дня
17:43 Лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в марафоне в Лахти
17:23 Общественников поддержат из регионального бюджета
16:37 Мамонты вымерли из-за "мутационного взрыва", уверены ученые
15:45 Российские ученые рассказали о перспективах препарата от всех видов рака
15:03 Тюменцы активно пользуются порталом "Тюмень – наш дом"
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: в российской экономике отмечены позитивные тенденции

Владимир Якушев: иностранный бизнес проявляет серьезный интерес к Тюменской области

Владимир Якушев подвел итоги Российского инвестиционного форума в Сочи

Политика

Молодые законотворцы представили свои инициативы в Совете Федерации

Иван Квитка: недобросовестных лесопользователей нужно наказывать по всей строгости закона

Активисты местных отделений "Единой России" обмениваются опытом

Экономика

В Тюменской области наращивается производство рыбы

Альфа-Банк и Сбербанк реструктурировали задолженность Группы "Интегра"

Тюменский водоканал готов к реализации крупных инвестиционных проектов

Общество

Тюменская область готовится к весенним праздникам

Тюменская область вошла в тридцатку регионов с самым высоким уровнем продаж авто

Тюменцев просят помочь бездомным вещами и продуктами

Спорт

Лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в марафоне в Лахти

Антон Шипулин завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка мира

Евгений Гараничев финишировал девятым в спринте на этапе Кубка мира

Происшествия

В Приморье зафиксирован первый в 2017 году лесной пожар

Фуру с цирковыми белыми тиграми бросили на трассе в Оренбургской области

На Ямале будут судить педофила, семь лет скрывавшегося от следствия

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+