Тюменская область готовится к весенним праздникам

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Подготовка к первым праздникам весны началась в сельских районах Тюменской области. Так, в учреждениях культуры Упоровского района запланировали организовать несколько масштабных событий уже в марте, сообщает региональный департамент культуры.

Международному женскому дню посвящены, запланированные с 1 по 12 марта, творческие конкурсы среди мам: "А ну-ка мамы", среди девочек - "А ну-ка девочки", среди бабушек - "Бабушки - оладушки". Все это будет сопровождаться выставками декоративно-прикладного творчества с участием мастериц упоровских сел, вечерами отдыха, торжественными собраниями и концертами. А среди детей пройдет фотоконкурс "Это моя мама!".

На казахский национальный праздник "Наурыз" в полдень 22 марта жителей района приглашают в Чернаковское сельское поселение. Здесь гостей ждут казахские национальные состязания и игры, конкурсы "Лучший национальный костюм", "Самая длинная коса", концертная программа национальных творческих коллективов, а в завершение праздника – традиционный дастархан.