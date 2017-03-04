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В Тюмень пришла "Театральная революция"

17:49 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
vk.com/teatrkosmos

Европейский фестиваль молодежных театров "Театральная революция-2017" проходит в областной столице на площадках Тюменского драматического театра. Мероприятие вызвало большой ажиотаж среди горожан, а залы во время показов фестивальных спектаклей полностью заполнены зрителями.

Тюменское концертно-театральное объединение активно поддерживает "Театральную революцию", которая продлится до 5 марта. Насыщенная программа включает 11 спектаклей молодежных театров Европы и России. Показы проходят  как в большом зале Тюменского драмтеатра, так и на малой сцене и Сцене на пятом. Зрители уже успели оценить выступление хэдлайнера фестиваля, московского балета со спектаклем "Кафе Идиота". 3 марта на "Сцене на пятом" театр "Манекен" из Челябинска представит композицию "Эквус" по пьесе П.Шеффера, начало в 18 часов.

4 марта в 15 часов на малой сцене драмтеатра программу продолжат гости из Чехии, коллектив TY-JA-TR с историей "Лейтенант с острова Инишмор". В этот же день на "Сцене на пятом" в 19 часов театр "Сдвиг" из Казани представит спектакль "Ставка" по мотивам пьесы испанского драматурга Фернандо Аррабаля "Пикник".

5 марта на "Сцену на пятом" выйдут артисты французского театра LA TROUPE EN BOULE с постановкой "Священная тишина". Они расскажут историю о торговце звуками по имени Лумпе. В 19 часов в малом зале завершит фестиваль молодежный театр-студия "Галерка" из Екатеринбурга со спектаклем "Гудбай, Берлин!".

Спектакли, лекции, мастер-классы и круглые столы проходят на площадке молодежного театрального центра "Космос". С программой "Театральной революции" можно ознакомиться на сайте мероприятия.

"Театральная революция" проводится с 2007 года. За это время в нем приняли участие более 30 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Уфы, Кемерово, Екатеринбурга, Киева, Минска, Тарту и других городов. В 2013 году Фестиваль вышел на международный уровень. За историю "Театральной революции" спектакли участников посетило более пяти тысяч зрителей. Спектакли проходят на родном языке театра-участника.

В 2017 году фестиваль расширяет формат и носит статус европейского. В рамках фестиваля пройдет заседание совета Центрально-Европейского комитета AITA по вопросам реализации проектов, направленных на развитие и повышение творческого уровня молодежного театрального движения, проведения фестивалей и профессиональной учебы режиссёров.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Теги: театры , фестиваль , культура

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