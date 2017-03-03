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Пособники террористов в Югре получили условные сроки

14:59 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
novozybkov.su

Виновными в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности признаны судом четверо жителей Нижневартовска.

Собранные городским следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Югре доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым жителям Нижневартовска от 30 до 48 лет. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 282 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, с использованием Интернета).

Установлено, что подсудимые вступили в ряды "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" - организации, которая решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации. Являясь активными членами террористической группировки, мужчины проводили агитационную и пропагандистскую работу, направленную на создание в обществе позитивного мнения о ее деятельности. Для публичного распространения среди населения националистических, политических и религиозных идей экстремисткой направленности подсудимые приобретали литературу, связанную с деятельностью "Хизб ут-Тахрир аль Ислами", раскрывающую ее политические цели и задачи и распространяли ее среди жителей Нижневартовска. Во время обысков, проведенных по местам жительства, работы, а также в автомобилях подсудимых, указанная литература и экстремистские печатные издания были изъяты.

Кроме этого, преступники размещали в социальных сетях и распространяли видеофайлы пропагандистского характера, направленные на формирование негативного, неприязненного и враждебного отношения к работе правоохранительных органов, представителям христианства и христианской религии.

В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 70 свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых компьютерно-технические, лингвистические, психологические и психолого-психиатрические.

Приговором суда все четверо подсудимых признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и им назначены наказания в виде лишения свободы условно, сроками от 5 до 6 лет, сообщает региональное управление СК РФ. 

Теги: терроризм , Верховный суд , следственный комитет

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