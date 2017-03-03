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Новая школа в Ямальском-2 примет первых учеников в сентябре 2018 года

16:00 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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1 тыс. 200 школьников сможет принять новая школа в микрорайоне "Ямальский-2", строительство которой планируют завершить к августу 2018 года.

Как рассказал заместитель начальника главного управления строительства региона Андрей Басов, контракт на возведение школы с АИЖК по Тюменской области заключили 27 января 2017 года. На стройке трудятся 55 человек. Уже выкопан котлован и забиты сваи, работы идут с опережением графика.

Проект здания практически идентичен школе №16 на ул. Парфенова, специалисты внесли некоторые технологические изменения с учетом пожеланий департамента образования и науки.

"Планируем, что школа на долгие годы закроет потребность микрорайона в учебных местах. При ней мы предусмотрели достаточно большую спортивную площадку с беговыми дорожками, которая в вечернее время будет работать для всех жителей", - пояснил Андрей Басов.

Четырехэтажное здание будет состоять из трех блоков. На первом этаже первого блока разместят гардеробы для учеников с 5 по 11 классы, медпункт, мастерские по обработке металла и древесины, учебные классы. На втором этаже расположатся кабинеты домоводства, информатики, ОБЖ, серверная и классные помещения. На третьем этаже планируют организовать лингафонные кабинеты, кабинеты химии и физики с лаборантскими, кабинет для дополнительных занятий и учебные аудитории. На четвертом этаже будут дополнительные кабинеты химии и физики с лаборантскими, кабинеты для дополнительных занятий, лингафонный кабинет и классные помещения.

Во втором блоке школы на первом этаже создадут вестибюль с расширенной зоной ожидания, столовую на 400 мест, кабинет директора с приемной, бухгалтерию и помещение охраны с системой видеонаблюдения. Спортивный зал с инвентарными комнатами, раздевалками, душевыми, туалетами и комнатой для тренеров разместят на втором этаже. Также на втором этаже будет актовый зал. На третьем этаже организуют библиотеку, кабинет психолога и администрации. На четвертом этаже – холл-музей, музей, радиоузел, просторную учительскую с зоной отдыха, кабинет администрации, кружковую, студию звукозаписи, фото- и видеостудию.

Третий блок полностью предназначен для учеников с 1 по 4 класс. На первом этаже запланированы гардеробные, классные помещения, группа продленного дня, кабинет заместителя директора начальных классов и кабинет логопеда. На втором этаже – классные помещения, группы продленного дня, гимнастический зал, гардероб для учителей. На третьем – классные помещения, лингафонный кабинет, класс для дополнительных занятий, кабинет заместителя директора.

Партнером в софинансировании контракта выступил Сбербанк.

Помимо школы, в Ямальском-2 предусмотрено строительство детского сада и поликлиники. Как рассказал Андрей Басов, проектная документация по этим объектам будет готова уже в 2017 году.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Дарья Казакова

Теги: школы , микрорайон Ямальский-2 , государственно-частное партнерство

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