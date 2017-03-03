Цветы для тюменских женщин привозят со всего мира

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Герберы из Израиля, розы из Колумбии и Эквадора, горшочные цветы из стран Южной Европы привезли на Урал к 8 Марта. Сборные рейсы из Амстердама прибывают в Екатеринбург, а уже затем доставляется по всем города Уральского региона.

Свежесрезанные цветы и зелень из мировой цветочной столицы в феврале поступили в количестве 650 тонн цветочной продукции стоимостью 3,5 млн долларов США. В федеральный бюджет были перечислены платежи на сумму более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.

Как и в прежние годы, в основном, на Урал везут розы разных сортов, но также бывают гвоздики, линии, ранункулы, гладиолусы, орхидеи, альстермерии, хризантемы, герберы.

"Если сравнивать с прошлым годом то, объемы цветочной продукции остались практически на прежнем уровне. Единственно, сократились объемы более дорогостоящей продукции" –сообщил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) Михаил Сентяков.