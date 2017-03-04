up

4.03.2017 суббота

EUR 61.985

USD 58.9099

В Тюмени -1..-3 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Мода сезона весна-лето: советы дизайнера тюменкам

17:16 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Ирины Диво

Весна открывает милым барышням новые возможности, ведь с первой капелью и теплыми деньками приходит очевидная забота для настоящих модниц - встряхнуть гардероб и отправиться на шопинг за актуальными вещичками.  О том, какие наряды на пике, рассказала дизайнер, директор и основатель бренда DIVO Ирина Диво.

"В тренде 70-80-90-е годы, что дает нам огромный выбор в одежде. Особенно для торжеств. Тенденции сезона весна-лето-2017 - агрессивные восьмидесятые, розовый и тотальная женственность. Розовый во всех своих проявлениях, от нежно-пудрового до ядерной фуксии, розовый с красным и розовый с фиолетовым. Актуальны комбинезоны интересного фасона из искусственного шелка черного цвета, дополненные яркими аксессуарами", - отметила она.

Фото Ирины Диво

По словам Ирины Диво, в моду возвращаются и платья в горошек с кружевными вставками на груди.

"Аристократкой может почувствовать себя любая тюменка в платье с открытой спинкой и с клиньями на юбке – это сдержано, женственно и со вкусом", - подчеркнула она.

А вот огненным женщинам дизайнер предлагает красные платья с рюшами по бокам и с подолом из плотного трикотажа.

"На пике популярности любой оттенок серого, в том числе в сочетании с рептилией. Причем будет оригинально смотреться, если принт представлен не в привычном для нас виде, а по горизонтали. Если говорить о хищниках, то классический леопард был в моде всегда. И не стоит его бояться, главное уметь достойно его носить", - добавила Ирина Диво.

Для тех, кто желает быть королевой торжества, идеально подойдет платье из глубокого фиолетового шелка в соединении с кружевом.

"Открытая спина, разрез спереди и длинный шлейф - вот что позволит выделиться из толпы и запомниться. Или же платье-трансформер из благородного коричневого цвета. На основном торжестве - в длинном варианте, а когда дело дойдет до танцев - в коротком платье-футляре, что удобно, и за один вечер вы в двух разных образах. Я считаю, что нужно иногда привносить что-то новое в свой образ, ту особенную нотку, которая не даст вам скучать", - подытожила Ирина Диво.

Ирина Шемякина

Теги: мода , дизайнер

Последние новости

20:03 Молодых тюменцев приглашают на конкурс грантов
18:14 Стали известны имена победителей школьной олимпиады по труду
18:00 4 марта - события дня
17:49 В Тюмень пришла "Театральная революция"
17:38 Конверты с видами Тюмени поступили в почтовые отделения Фото
17:27 В Тюмени создадут каштановую аллею
17:21 Владимир Якушев пообещал прийти в "Космос" на спектакль Фото
17:16 Мода сезона весна-лето: советы дизайнера тюменкам Фото
17:10 Альфа-Банк и Сбербанк реструктурировали задолженность Группы "Интегра"
17:05 Магическая выставка приглашает в музей
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пообещал прийти в "Космос" на спектакль

В Тюменской области поэтапно решают проблему обеспечения чистой водой

Владимир Якушев провел встречу с депутатом Госдумы Ярославом Ниловым

Политика

Молодые законотворцы представили свои инициативы в Совете Федерации

Иван Квитка: недобросовестных лесопользователей нужно наказывать по всей строгости закона

Активисты местных отделений "Единой России" обмениваются опытом

Экономика

Альфа-Банк и Сбербанк реструктурировали задолженность Группы "Интегра"

Тюменский водоканал готов к реализации крупных инвестиционных проектов

На Ямале для обеспечения жильем детей-сирот выделено более пятисот миллионов рублей

Общество

Молодых тюменцев приглашают на конкурс грантов

Стали известны имена победителей школьной олимпиады по труду

4 марта - события дня

Спорт

Биатлонисты Тюменской области взяли полный комплект медалей в Екатеринбурге

На "Лыжне России" подарят сертификат на землю

Работники предприятий сыграют в хоккей в валенках

Происшествия

На Ямале будут судить педофила, семь лет скрывавшегося от следствия

Пособники террористов в Югре получили условные сроки

В Супринском лесничестве незаконно срубили деревья на двадцать миллионов рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+