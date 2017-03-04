Мода сезона весна-лето: советы дизайнера тюменкам

Фото Ирины Диво

Весна открывает милым барышням новые возможности, ведь с первой капелью и теплыми деньками приходит очевидная забота для настоящих модниц - встряхнуть гардероб и отправиться на шопинг за актуальными вещичками. О том, какие наряды на пике, рассказала дизайнер, директор и основатель бренда DIVO Ирина Диво.

"В тренде 70-80-90-е годы, что дает нам огромный выбор в одежде. Особенно для торжеств. Тенденции сезона весна-лето-2017 - агрессивные восьмидесятые, розовый и тотальная женственность. Розовый во всех своих проявлениях, от нежно-пудрового до ядерной фуксии, розовый с красным и розовый с фиолетовым. Актуальны комбинезоны интересного фасона из искусственного шелка черного цвета, дополненные яркими аксессуарами", - отметила она.

Фото Ирины Диво

По словам Ирины Диво, в моду возвращаются и платья в горошек с кружевными вставками на груди.

"Аристократкой может почувствовать себя любая тюменка в платье с открытой спинкой и с клиньями на юбке – это сдержано, женственно и со вкусом", - подчеркнула она.

А вот огненным женщинам дизайнер предлагает красные платья с рюшами по бокам и с подолом из плотного трикотажа.

"На пике популярности любой оттенок серого, в том числе в сочетании с рептилией. Причем будет оригинально смотреться, если принт представлен не в привычном для нас виде, а по горизонтали. Если говорить о хищниках, то классический леопард был в моде всегда. И не стоит его бояться, главное уметь достойно его носить", - добавила Ирина Диво.

Для тех, кто желает быть королевой торжества, идеально подойдет платье из глубокого фиолетового шелка в соединении с кружевом.

"Открытая спина, разрез спереди и длинный шлейф - вот что позволит выделиться из толпы и запомниться. Или же платье-трансформер из благородного коричневого цвета. На основном торжестве - в длинном варианте, а когда дело дойдет до танцев - в коротком платье-футляре, что удобно, и за один вечер вы в двух разных образах. Я считаю, что нужно иногда привносить что-то новое в свой образ, ту особенную нотку, которая не даст вам скучать", - подытожила Ирина Диво.

Ирина Шемякина