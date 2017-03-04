В тюменских исправительных учреждениях будет больше спорта и творчества

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Шахматные турниры, спортивные и творческие мастер-классы, мероприятия патриотической направленности будут проходить в исправительных учреждениях Тюмени.

Такое решение принято на заседании в городском департаменте по спорту и молодежной политике, в котором приняли участие представители комитета молодежной политики департамента, УФСИН России по Тюменской области, Тюменской областной шахматной федерации, городского шахматного клуба.

"У нас есть положительный опыт взаимодействия с исправительной колонией №2. Там организован шахматный клуб, в который приходит много молодежи. Надо продолжать работу в данном направлении", - считает представитель областной шахматной федерации Вячеслав Казанцев.

В исправительных учреждениях подросткам предложат поучаствовать в новом познавательно-досуговом экскурсионном проекте "Родные дали", который реализуется вместе с Музейным комплексом им. И. Я. Словцова.

Кроме того, скоро в тюменской воспитательной колонии смогут выполнять и нормативы ГТО - такое пожелание высказали сотрудники УФСИН России по Тюменской области, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Соб. инф.