Магическая выставка приглашает в музей

veles.bz

Новая выставка "Магия мира животных" открылась в музее "Городская дума" в Тюмени. Она проработает до конца марта.

Экспозиция рассказывает о том, что одной из ранних форм религии является тотемизм, основанный на веровании в наличие мистической связи между человеком, родом или племенем с каким-либо растением, явлением или чаще всего животным. Именно животных чаще всего древний человек избирал себе в тотемы, веря в свое родство с одним из них. Поэтому образы различных представителей фауны часто использовались при оформлении бытовых предметов, украшений или оружия. Такие изображения несли не только эстетическую и социальную функции, но и, что было более важным на тот момент, магическую. Предмет, являющийся изображением животного или его части, позволял определить принадлежность к той или иной группе, служил оберегом и мог передать качества, изображаемого животного своему владельцу.

Всего представлено 29 предметов раннего железного века в Скифо-сибирском зверином стиле и литые изображения различных животных древнего угорского населения.

Стоимость взрослого билета – 10 рублей (школьникам бесплатно, студентам, пенсионерам — по предъявлению документа).