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Тюменский водоканал готов к реализации крупных инвестиционных проектов

15:32 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменский водоканал способен реализовывать крупные проекты, связанные с большим объемом инвестиций. Такую оценку коллективу дал глава наблюдательного совета ГК "Росводоканал" Герман Хан на встрече с журналистами в Тюмени.

"Мне кажется, что та система, которая уже создана и построена, предполагает развитие коллектива, - подчеркнул он. - Тем более, с учетом уже реализованных инвестиционных проектов, и оценки их работы со стороны и руководства области и потребителей города".

По данным пресс-службы ООО "Тюмень Водоканал", за последние десять лет реализованы две инвестиционных программы по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения общим объемом более 1 млрд рублей. В ходе их реализации построено и заменено 50,32 км водопроводных сетей, на 38,5% сократилось потребление электроэнергии, в абсолютных показателях - с 69209 тыс. кВт (в 2006 году) до 42544 тыс. кВт (в 2016 году).

Потребность в новых инвестициях тюменской системы водоснабжения и водоотведения высока. В 2016 году принята схема водоснабжения и водоотведения города Тюмени, определившая стратегию развития до 2040 года. Она позволит вывести две этих важных сферы жизнеобеспечения города на новый уровень, повысить бесперебойность, надежность и качество предоставляемых потребителям услуг. Схема водоснабжения и водоотведения предполагает переход на подземный источник водоснабжения, стабильный и надежный, что должно полностью снять вопрос обеспечения тюменцев качественной питьевой водой.

"Речь идет о вложениях в объеме около 21 миллиарда рублей, - сообщил Герман Хан. - Мы хорошо понимаем, какие объекты требуют инвестиций с технологической точки зрения. Достаточно хорошо понимаем стоимость проекта, временные рамки его реализации, и будем отрабатывать модель с учетом вводных, которые вчера были поставлены губернатором. С учетом динамики развития коллектива "Тюмень Водоканала", мы считаем, что те задачи, которые связаны с огромными инвестициями, должны быть выполнены в намеченные сроки".

Главной целью присутствия в этом бизнесе глава наблюдательного совета ГК "Росводоканал" назвал создание крупного первоклассного частного оператора эффективно работающего в данном сегменте.

"В принципе мы сегодня настроены не на извлечение текущей прибыли, а на инвестирование доходов на расширения этого бизнеса", - подчеркнул он. Сегодня предприятия "Росводоканала" обслуживает около 5 млн абонентов, и должен стремиться, по словам Германа Хана, чтобы увеличить численность абонентов до 30 млн.

Тюменский водоканал с 2006 года входит в группу компаний "Росводоканал". На обслуживании предприятия находятся 1 тыс. 675 км водопроводных и канализационных сетей города. Предприятием за последние годы на 43% снижены потери в водопроводных сетях и в два раза сокращена аварийность на сетях водоснабжения, запущена автоматизированная система управления подачи воды в город. Кроме того, совместно с муниципальными и региональными органами власти была проведена модернизация насосных станций водоочистных сооружений, что позволило избежать дефицита воды в городе и обеспечить резерв мощности основных сооружений для дальнейшего развития Тюмени.

Известный российский предприниматель, совладелец Альфа-Групп и глава инвестиционной компании L1 Energy Герман Хан провел для слушателей Школы инновационного мышления открытую лекцию "Инвестиции: перспективные направления для вложений сегодня".

Борис Олейник

Теги: Тюмень Водоканал , инвестиции , Герман Хан , лекция

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