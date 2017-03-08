Выпускники медуниверситета благоустроят сквер в центре Тюмени

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Сквер Николая Жвавого между корпусами Тюменского государственного медуниверситета и гостиницей "Восток" планируют благоустроить члены региональной общественной организации выпускников ТюмГМУ.

"Хочется создать красивый уголок, место для встреч, общения молодежи и ветеранов, целых поколений студентов и сотрудников университета. От коллег, главных врачей и партнеров мы ждем идей и начинаний", - отметила председатель правления организации Татьяна Чирятьева.

Напомним, имя Николая Жвавого скверу присвоили в 2016 году. С 1977 по 1998 год врач возглавлял Тюменский медуниверситет. Региональная общественная организация выпускников появилась здесь в 2015 году. Главная ее задача - объединить усилия сотрудников ТюмГМУ всех поколений, обмениваться опытом и интересными идеями, сообщает пресс-служба университета.