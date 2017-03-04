Театр "Ангажемент", возможно, сменит прописку

newsprom.ru

Проект муниципального театра "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко находится на рассмотрении в областном правительстве, сообщил директор театра Леонид Окунев.

По его словам, студенты Тюменского индустриального университета готовили для "Ангажемента" три проекта театра. Один из них одобрили - переезд в ДК "Современник", здание которого реконструируют.

"В проекте три зала – большой, малый и репетиционный. Проект рассматривают в областном правительстве, - сообщил Леонид Окунев. - Я думаю, что наш зритель достоин лучшего. Там и парковка есть, и подъезд, и дорога, которая ведет к храму".

Напомним, театр "Ангажемент" открыли в 1994 году Виктор Загоруйко и Леонид Окунев, первые пять лет существовал как частный театр, затем попал под патронаж муниципалитета. В нынешнее здание на ул. Олимпийской, 8а театр заехал в 1996 году.

Ирина Ромашкина