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Театр "Ангажемент", возможно, сменит прописку

16:38 03 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
newsprom.ru

Проект муниципального театра "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко находится на рассмотрении в областном правительстве, сообщил директор театра Леонид Окунев.

По его словам, студенты Тюменского индустриального университета готовили для "Ангажемента" три проекта театра. Один из них одобрили - переезд в ДК "Современник", здание которого реконструируют.

"В проекте три зала – большой, малый и репетиционный. Проект рассматривают в областном правительстве, - сообщил Леонид Окунев. - Я думаю, что наш зритель достоин лучшего. Там и парковка есть, и подъезд, и дорога, которая ведет к храму".  

Напомним, театр "Ангажемент" открыли в 1994 году Виктор Загоруйко и Леонид Окунев, первые пять лет существовал как частный театр, затем попал под патронаж муниципалитета. В нынешнее здание на ул. Олимпийской, 8а театр заехал в 1996 году.

Ирина Ромашкина

Теги: театр «Ангажемент»

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