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В ТюмГМУ поддержат талантливых студентов

11:02 11 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumsmu.ru

Именные стипендии и другие формы поддержки талантливых студентов помогут отметиться Тюменскому государственному медицинскому университету на всероссийском уровне.

Такое мнение высказала ректор университета Ирина Медведева на встрече с членами общественной организации выпускников ТюмГМУ, ветеранами здравоохранения и руководителями медучреждений, сообщает пресс-служба университета.

"Главная внимание - студентам. Они хотят участвовать и побеждать в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях и конгрессах. Мы должны поддержать их в этом, чтобы наш университет гордо зазвучал на высоком уровне", - отметила она.

Одними из первых на призыв ректора откликнулись главврач областной психиатрической больницы Евгений Родяшин и генеральный директор третьей стоматологической клиники Любовь Иванова. Они заключили договор на оказание благотворительной помощи, в том числе именных стипендий.

"Будет здорово, если их примеру последуют другие больницы", - подчеркнул исполнительный директор организации выпускников университета Станислав Муравьев.

Теги: именные стипендии , ТюмГМУ , социальная поддержка

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