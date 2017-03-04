Альфа-Банк и Сбербанк реструктурировали задолженность Группы "Интегра"

АО Альфа-Банк и ПАО Сбербанк завершили сделку по предоставлению синдицированного кредита Группе компаний "Интегра".

Банки объединились в составе синдиката и предоставили Группе компаний "Интегра" финансирование на общую сумму 8,7 млрд рублей для реструктуризации действующих обязательств перед банками-участниками с предоставлением дополнительного оборотного финансирования.

Срок реализации всех обязательств по синдицированному кредиту составил шесть лет (до декабря 2022 г.). Таким образом, предоставление финансирования позволило компании существенно пролонгировать сроки текущих кредитных обязательств перед ПАО Сбербанк и АО "Альфа-Банк" и обеспечить комфортный график погашения задолженности, а также получить новые средства для пополнения оборотного капитала.

"Мы благодарны нашим финансовым партнерам за проявленную гибкость. Проведенная реструктуризация оказала значительную поддержку реализации бизнес-целей Группы компаний "Интегра" и дала нам возможность эффективной оптимизации кредитного портфеля. Это позволит укрепить позиции компании на внутреннем рынке нефтесервисных услуг, а также окажет существенную поддержку в реализации международных проектов", - подчеркнул президент Группы компаний "Интегра" Феликс Любашевский.

"Альфа-Банк всегда последовательно стремится находить комфортные для обеих сторон, бесконфликтные условия реструктуризации задолженности, и в данном случае менеджмент Группы компаний "Интегра" проявил ответную открытость к переговорам. Мы высоко оцениваем потенциал взаимоотношений с компанией и намерены продолжить сотрудничество с ней в сфере кредитного финансирования, о чем свидетельствует предоставление нового кредита", - отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Максим Першин.

"В решении бизнес-задач Сбербанк выстраивает открытый диалог со своими партнерами. Благодаря сотрудничеству с АО "Альфа-Банк" и Группой компаний "Интегра" достигнуты договоренности по оптимальному и взаимовыгодному для всех сторон способу урегулирования сложившейся ситуации в кратчайшие сроки. Это уникальный опыт сотрудничества, который мы ценим и будем использовать в работе", - отметил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Банками-организаторами синдицированного кредита выступили ПАО Сбербанк и АО Альфа-Банк. Платежным агентом и управляющим залогом по кредиту является Сбербанк. Международная юридическая фирма Linklaters выступила в роли юридического консультанта на стороне банков-кредиторов, международная юридическая фирма Clifford Chance – юридическим консультантом на стороне заемщика, сообщает пресс-служба АО "Альфа-Банк".