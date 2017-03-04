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Российские саперы готовятся к конкурсу "Безопасный маршрут"

12:33 04 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Около 2 тыс. российских военных инженеров приняли участие в первом отборочном этапе конкурса профессионального мастерства "Безопасный маршрут". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В рамках первого этапа конкурса задачи выполняли 99 экипажей и расчетов. В общей сложности было задействовано более 500 единиц военной и специальной инженерной техники. Отборочные мероприятия проводились во всех военных округах на 27 полигонах.

В ходе конкурса военные инженеры состязались в качестве проведения разведки заминированного брода шириной 8 м, длиной 30 м, глубиной 1 м, разведки местности на наличие минно-взрывных заграждений, выполнили нормативы по уничтожению противопехотных мин различными способами и методами, проделыванию проходов в минном поле.

Для выполнения конкурсных заданий инженерно-саперными расчетами применялась тяжелая инженерная техника, такая как путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3.

С применением тяжелой техники каждым расчетом был оборудован мостовой переход через противотанковый ров длиной 18 м и шириной 1,6 м. Путепрокладчиком БАТ-2 был оборудован поврежденный участок колонного пути для проезда техники. На заключительном этапе конкурса инженерная машина разграждения ИМР-3 проделала проходы в горящем лесном завале и разобрала завал из бревен.

С 20 марта по 3 апреля лучшие экипажи от соединений инженерных войск сойдутся во втором отборочном этапе уже в составе общевойсковых объединений военных округов.

Соб. инф.

Теги: инженерные войска , конкурс профмастерства , Минобороны

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