Фестиваль "Мой снежный барс" пройдет в Саяно-Шушенском заповеднике

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Пятый, юбилейный фестиваль дикой природы "Мой снежный барс" пройдет в Саяно-Шушенском заповеднике в 2017 году. Об этом сообщается на сайте спецпроекта президента России по защите животных.

Организаторами мероприятия по традиции выступили Хакасский и Саяно-Шушенский заповедники при поддержке Хакасского республиканского отделения Русского географического общества.

Фестиваль "Мой снежный барс" – это международный медийный конкурс, который проводится в номинациях "Научная работа", "Исследовательский реферат", "Литературное творчество", "Фотография", "Видеотворчество", "Рисунок", "Сувенир", а также "Хореографическая постановка", "Театральная постановка" и "Вокально-инструментальное творчество".

В предыдущие годы в фестивале "Мой снежный барс" приняло участие более 10 тыс. человек из России, Китая, Германии, Казахстана, Узбекистана, Франции, Соединённых Штатов Америки. Фестиваль объединяет детей и взрослых, представителей разных национальностей в общем стремлении сохранить ирбиса – редчайшую и красивейшую дикую кошку планеты.

Итоги пятого фестиваля будут подведены в начале лета в рамках экологического форума. Победители получат дипломы и памятные призы.

Соб. инф.