В Египте ждут скорейшего возвращения российских туристов

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Египет ждет возвращения российских туристов, выполнив все требования в области безопасности. Об этом сказал спикер палаты депутатов Египта Али Абдель Алем на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Али Абдель Алем добавил, что многие его спрашивают, когда же возобновится турпоток из России, когда возобновится прямое авиасообщение. По его словам, соображения дружбы требуют того, чтобы российская сторона приняла все требования по поводу возобновления турпотока из России.

"И до сих пор мы не получили конкретных результатов, несмотря на то, что Египет выполнил все требования российской стороны в области безопасности. Несмотря на то, что президент Ас-Сиси и Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора в декабре о возобновлении авиационного сообщения из России", — сказал спикер палаты депутатов Египта.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха. В результате теракта на борту погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Расследование катастрофы продолжается, сообщает "РИА Новости".