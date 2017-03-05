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Депутат Госдумы предложил создать "киберняню"

09:50 05 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
duma.gov.ru

Структуру, которая будет бороться с пропагандой суицида в социальных сетях, должна появиться во всех регионах России. Действия ее нужно закрепить на законодательном уровне и обеспечить общественный контроль.

Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, сообщает РИА Новости

В последнее время в социальных сетях активизировались группы, пропагандирующие суицид, которые пользуются популярностью и привлекают к себе подростков. По мнению Дмитрия Белика, новую структуру можно было бы условно назвать "киберняня".

"Уверен, что в целях безопасности наших детей мы обязаны дать отпор кибертерроризму, для этого нужен соответствующий законопроект. Подобная "киберняня" должна быть во всех регионах, в качестве пилотного проекта можно предложить Севастополь. Структура не должна насчитывать десятки людей, фактически это один или два хорошо подготовленных компьютерных специалиста, которые будут блокировать и нейтрализовывать вредоносные домены, а также постоянно мониторить социальные сети и интернет-пространство. Их действия должны быть согласованы и скоординированы с Роскомнадзором", — отметил депутат.

Белик уверен, что просто блокировка вредоносных сайтов и групп не даст нужного результата. "Блокировку можно обойти, а подготовленный айтишник сможет создать целую линию обороны в детских и подростковых группах, чтобы подобные домены, толкающие детей на самоубийство, либо не проходили, либо получали в ответ вирус. В структуре "киберняни" не должно быть чиновников, специалист может работать один и без подсказок со стороны властей — и так будет намного эффективнее", — подчеркнул депутат. 

Также Дмитрий Белик отметил, что наравне с "киберняней" должны работать и детские психологи. "Мы фактически должны создать целую оборонительную структуру, которая будет включать в себя и блокировку вредоносных сайтов, и работу психологов, и открытую пропаганду в школах, детсадах и других учебных заведениях. Также немалую роль играют и священнослужители, которые, уверен, найдут нужные слова, чтобы объяснить детям тягчайший грех самоубийства", — заявил он.

Теги: Госдума , суицид

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